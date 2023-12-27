10 gündür kayıptı. Su deposunda çırıpçıplak bulundu

Belediyenin eski su deposunda mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını alan polis ve itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. Su deposunun yaklaşık 7 metre aşağısında S.Ç. adlı erkeği çıplak olarak gören ekipler, onu halat yardımıyla kurtardı. S.Ç., ilk yardımın ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan araştırmada S.Ç.'nin hırsızlık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Akli dengesi bozuk olduğu söylenen S.Ç., hastanedeki tedavisinin sonrasında yakalama emri nedeniyle tutuklanarak polis merkezine gönderildi.

S.Ç.'nin nasıl çıplak kaldığı ve su deposuna nasıl girdiğiyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.