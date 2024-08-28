10 ilde FETÖ operasyonu. 20 şüpheli yakalandı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ’ye yönelik düzenlenen Kıskaç 25 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da 10 şahıs yakalandı.

Yakalanan üyelerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyetlerde bulundukları ve ankesörlü telefonlar ile iletişim kurdukları, bununla beraber cep telefonlarında kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcıları oldukları tespit edildi.