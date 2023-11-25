10 ilde ‘Sibergöz-7’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde eş zamanlı yapılan “Sibergöz-7” operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
10 ilde ‘Sibergöz-7’ operasyonu

Bakan Yerlikaya, konuya dair ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:

“Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 52şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları,

Alt liglerde oynayan 2futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

Operasyonda,

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle????????

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK” ifadelerini kullandı.

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