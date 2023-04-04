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10 ilde operasyon. Gözaltılar var

Adana merkezli 10 ilde adam yaralama, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 136 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından yapılan operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 08:16
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10 ilde suç örgütüne operasyon

10 ilde operasyon. Gözaltılar var
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adam yaralama gibi 71 olaya karıştığı tespit edilen, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünün 136 üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli’de şafak vakti operasyon başladı. Söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(AA)
 

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