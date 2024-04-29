Selçuk Geçer ‘şaka değil’ dedi: Büyük patlayacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer altın, dolar ve kripto para piyasalarıyla ilgili Gökalp İçer ve Ali Perşembe ile birlikte Youtube’da değerlendirmelerde bulundu.

“Hiçbir şey güvenli liman değil” diyen Geçer, yakın, orta ve uzun vadede altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Geçer’in açıklamalarından satır başları:

“FAİZ ARTIŞLARI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRMÜYOR”

Dünyada bir gelenekselcilik var. Altın yine altındır kafası... Altın ticari bir meta haline geldi. Altın bir yandan ne olursa olsun. Ülke vatandaşları adına enflasyona karşı kullanılıyor. Faiz artışlarında altının düşmesini bekliyoruz son zamanlarda. Düşmüyor yükseliyor.

“GRAM ALTIN 2500 LİRA DEDİĞİMDE HERKES GÜLÜYORDU”

Ben kendi programlarımda Türkiye'de 140 lirayken gram altın 300'e gidecek, sonra 600, sonra 1500 sonra 2500 adım adım söylerken herkes gülüyordu. Günün sonunda öyle ya da böyle insanlar altını elle tutulur bir şey görüyorlar ya onun verdiği güvenle Çin'de, Hindistan'da, hatta gelişmiş ülkelerde insanlar altına yatırım yapmaya devam ediyor. Bunun etkisi çok. Bence bunu gören merkez bankaları vatandaşa karşı heclemek için alıyorlar altını. Ben öyle düşünüyorum. Altın alayım da diğer ülkelere karşı kendimi güvende tutayım değil.

“EN UYGUN YERDEN PİYASANIN ALTIN İHTİYACI KARŞILIYOR”

Vatandaşın o kadar altın ihtiyacı oluyor ki o kadar çok talebi oluyor ki ithal edeceğim ben bunu Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı gibi ticari açığı çok etkiledi. Ya da ithal etmek yerine önden alacağım mümkün olduğunca ucuz yerden, en uygun yerden piyasanın ihtiyacı olduğunda da altın vereceğim alıyor bence.

“ONS ALTIN İÇİN 3200 DOLAR SEVİYESİ ÇOK ŞAKA DEĞİL”

Vatandaşa karşı da kendini hecliyor. Bu da doğal olarak piyasadaki altın fiyatlarının yukarı doğru gitmesini beraberinde getiriyor. Ben kısa vadede altının geri çekilebileceğini düşünüyorum dedim. Yani bir iki ay içerisinde böyle bir hareketlilik olabilir. Orta ve uzun vadede 3200 dolar seviyelerinin çok şaka seviyeler olmadığı kanaatindeyim.