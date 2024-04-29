Tekirdağ'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaret ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülke dışına çıkarılacağı belirtildi. Ekipler tarafından bir eve yapılan baskında 11 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmenleri almak için olay yerine gelen ve jandarma ekiplerini fark edince olay yerinden kaçan otomobil yapılan yakın takibin ardından durdurulurken, otomobil sürücüsü kaçtı. Araçta 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. Yakalanan toplam 16 kaçak göçmenle ilgili işlem başlatıldı.