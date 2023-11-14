10 Kasım’da Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti

İstanbul’da bir gece kulübünün ortağı olduğu öğrenilen bir şahıs 10 Kasım’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayarak intihar etti.

KAYNAK: İHA
10 Kasım’da Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti

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Olay 10 Kasım’da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir şahıs korkuluk tarafına geçti. İntihar etmek isteyen şahsı oradan geçen sürücüler ikna etmeye çalıştı.

Vatandaşların ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı kişi kendini köprüden aşağı bıraktı.

Olayda söz konusu kişi hayatını kaybederken, şahsın Palalı Sabri’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Emniyette 14 suç kaydı bulunan şahsın, bir gece kulübünün ortağı olduğu ve ailesiyle görüşmediği tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, sahilde yapılan aramalarda bulunan cenaze önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin akrabası N.Ç. (29) olduğu ortaya çıktı.

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