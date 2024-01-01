10 kişi Hull City Sheffield'a diş geçiremedi

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10 kişi Hull City Sheffield'a diş geçiremedi
İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, Sheffield Wednesday deplasmanına çıktı. Mücadeleyi 3-1 kaybeden Hull City, sahadan kayıpla ayrıldı.

Sheffield Wednesday ve Hull City, İngiltere Championship'te karşılaştı.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Galibiyeti getiren golleri, 49'da Johnson, 55'te Gassama ve 72'de Windass atarken, Hull City'nin tek golü 76. dakikada penaltıdan Twine ile geldi.

Milli futbolcu Ozan Tufan sahada 61 dakikada kalırken, Morton 35. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Hull City 39 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Sheffield Wednesday ise 22 puanla 22. sıraya yükseldi.

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