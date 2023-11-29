10 milyardan fazla kar yengecinin gizemli yok oluşu

2021 yılında ilk defa fark edilen kitlesel yok oluşta 10 milyardan fazla kar yengecinin öldüğü anlaşılmıştı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; 2018'de başlayan ve iki yıl boyunca süren sıcak hava dalgası, bölgedeki deniz suyu sıcaklıklarını O dereceden 3 dereceye kadar çıkardı.

Bu sıcaklık artışı da kar yengeçlerinin metabolizmalarında değişikliğe yol açarak kalori ihtiyaçlarını artırdı.

Yükselen kalori ihtiyacı ile 2018 öncesi gerçekleşen nüfus artışı birleşince, yiyecek için artan rekabet ve kaynakların hızlı tükenmesi nedeniyle devasa ölçülerde bir kitlesel ölüm gerçekleşmiş oldu.

Bu yok oluştan kurtulan bireylerin daha kuzeydeki denizlere açılarak hayatta kalabileceği belirtilirken, bölgedeki mevcut ekosistemde ne gibi değişikler yaşanacağı ise henüz öngörülemiyor.