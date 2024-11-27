10 milyon kişiyi çarpacak zam haberi! CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP'den müjde' diyerek duyurdu

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10 milyon kişiyi çarpacak zam haberi! CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP'den müjde' diyerek duyurdu

Konutlarda kullanılan elektriğe yapılan zam vatandaşı kara kara düşündürürken, apartman aidatlarına da yüzde 90'u bulacak oranlarda elektrik zammı farkı eklenecek.

Yüksek ev kiralarına eklenen zamlı elektrik faturalarının ardından vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Apartman aidatlarına da yüklü zam kapıda.

CHP Zonguldak Milletvekili ve aynı zamanda elektrik mühendisi olan Deniz Yavuzyılmaz 2025 yılının Şubat ayı ile birlikte apartman aidatlarına gelecek yüzde 90 varan zamma dikkat çekti.

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Yavuzyılmaz 'AKP'den müjde' diyerek Şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettiklerini söyledi. Yavuzyılmaz paylaşımında "Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor." dedi.

Yavuzyılmaz'ın aktardığı bilgilere göre 3 milyon hane bu apartman aidatı zammından etkilenecek. Toplamda ise 10 milyona yakın kişi bu zamdan etkilenecek.

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