10 öğrenciyi taciz eden profesörün aldığı ceza pes dedirtti. Öğrenciler her şeyi tek tak anlattı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Z.E.B., öğrencilerine cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu iddialarıyla yargılandığı davada 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından beraat eden Z.E.B’nin 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar ise paraya çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"ELİNİ BELİME ATTI"

2019 yılı Aralık ayında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayette bulundu. Öğrencilerden biri, "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" şeklinde ifade verdi.

"KASTIM CİNSELLİK DEĞİLDİ" DEDİ

Savunmasında suçlamaları reddeden Prof. Dr. Z.E.B., 35 yıldır görev yaptığını ve cinsel içerikli hiçbir şey yapmadığını belirtti. Z.E.B, "Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi.

Hakim, Prof. Dr. Z.E.B.'yi 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 4 mağdurun her biri için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ise beraat ederken, 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar ise paraya çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“CEZALAR ALT SINIRDAN VERİLDİ”

Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, "Sanık, 4 mağdur açısından sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı suçundan her biri için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay ceza aldı ve bu cezası ertelenmedi. Ancak cezalar alt sınırdan verildi. Cinsel taciz suçundan ise bir kısım mağdurlar hakkında verilen cezalar paraya çevrilip, ertelendi" dedi.

Çetin, "Kamu vicdanı kısmen rahatlatıldı. Ama cezaların üst sınırdan verilip indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ege Üniversitesi gibi güzide bir eğitim kurumunda bir profesörün üniversite öğrencilerine böyle bir eylemde bulunmuş olması cezasız bırakılamazdı" diye konuştu. Avukat Çetin, kararı değerlendirdikten sonra gerekli itirazları yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerini belirtti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Prof. Dr. Z.E.B., 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'Cinsel taciz', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılandı. Duruşmada mağdur avukatı Mustafa Çetin, sanığın en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

"KASTIM CİNSELLİK DEĞİLDİ" DEDİ

Savunmasında suçlamaları reddeden Prof. Dr. Z.E.B., 35 yıldır görev yaptığını ve cinsel içerikli hiçbir şey yapmadığını belirtti. Z.E.B, "Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi.

Hakim, Prof. Dr. Z.E.B.'yi 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 4 mağdurun her biri için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ise beraat ederken, 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar ise paraya çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“CEZALAR ALT SINIRDAN VERİLDİ”

Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, "Sanık, 4 mağdur açısından sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı suçundan her biri için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay ceza aldı ve bu cezası ertelenmedi. Ancak cezalar alt sınırdan verildi. Cinsel taciz suçundan ise bir kısım mağdurlar hakkında verilen cezalar paraya çevrilip, ertelendi" dedi.

Çetin, "Kamu vicdanı kısmen rahatlatıldı. Ama cezaların üst sınırdan verilip indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ege Üniversitesi gibi güzide bir eğitim kurumunda bir profesörün üniversite öğrencilerine böyle bir eylemde bulunmuş olması cezasız bırakılamazdı" diye konuştu. Avukat Çetin, kararı değerlendirdikten sonra gerekli itirazları yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerini belirtti.