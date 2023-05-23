10 puanı silenen Juventus 4'lük oldu

Editör: Barış Atakan
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Empoli, Juventus'u 4-1 mağlup etti.
Empoli'nin gollerini 18 ile 47. dakikalarda Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ve 90+3. dakikada Roberto Piccoli kaydetti.
85. dakikada Federico Chiesa'nın attığı gol Juventus'u kurtaramadı.
10 PUANI SİLİNMİŞTİ
Mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılan Juventus'a bugün 10 puan silme cezası verilmişti.
Puanı 69'dan 59'a düşürülen siyah beyazlılar, Empoli yenilgisiyle 7. sırada yer aldı.
Ceza öncesi Juventus 3. sıradaydı.