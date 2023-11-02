10 şirketten 9’u Web3 olanaklarını keşfetmeye başladı

Web3, iş dünyasının ve teknoloji ekosisteminin 2023 boyunca en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İnternetin blokzinciri tabanlı yeni bir versiyonunu tanımlayan Web3’e yönelik kurumsal ilgi de yıl boyunca arttı. Bain & Company tarafından yayımlanan veriler, şirketlerin Web3 başlığını gündemlerinin ilk sıralarına yerleştirdiğini gösterirken, 10 şirketten yaklaşık 9’unun (%88) Web3 teknolojisini halihazırda kullandığını ya da keşfetmeye başladığını ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Web3, daha yakından bağlantılı ve merkezi olmayan bir internet konsepti oluşturmak için yapay zeka, algoritmalar, nesnelerin interneti, blokzinciri ve diğer teknolojileri birleştiren, halka açık bir blokzincirine dayalı yeni bir internet versiyonu olarak tanımlanıyor. İnsanlık, şu an potansiyelini zaman içinde keşfedeceği yeni bir geleceğin eşiğinde” dedi.

Yalnızca 5 şirketten birinin Web3 stratejisi var

Küresel trendler, yalnızca 5 şirketten birinin uçtan uca tanımlanmış ve uygulamaya hazır bir Web3 stratejisi olduğuna dikkat çekerken, 2 liderden birinin Web3’ün sektörlerinde önemli bir etkisi olacağını düşündüğü görüldü. Web3’ün yalnızca iş dünyasında değil, bireylerde de tam olarak bir kavramsal çerçeveye oturmadığının, bunun da oldukça doğal olduğunun altını çizen Kafkas Sönmez, “Web3 matematiği temel alan bir güvene, şeffaflığa, güvensizliğin mümkün olmadığı yeni bir internet tahayyülüne kapı aralıyor. Bugün tüm ikili ilişkilerde üzerinde en çok durduğumuz husus güven. Web3, yeni bir internet formu, yeni bir sahiplik biçimi önererek güven inşası için ölçeklenebilir ve pratik bir çerçeve sunuyor. Web3’ü geçici bir heyecan olarak düşünmemek, Web3’ten ticaretten sosyalleşmeye, yönetişimden güvenliğe, finanstan birlikte çalışabilirliğe, her alanda yararlanmak gerekiyor” dedi.

“Web3 güvenlik, dayanıklılık, uyum, toplumsal fayda sunmalı”

Web3'ün temeline merkeziyetsizliği aldığını ve bu sebeple yeni bir işleyiş biçimi olduğunu vurgulayan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Tam da bu sebepten Web3 üzerine daha çok düşünmemiz gerekiyor. Bugün bildiğimiz anlamıyla interneti tanımlayan Web2, bizi sosyal medyayla, yeni iletişim biçimleriyle, e-ticaretle, bilgi platformlarıyla tanıştırdı. Kullanıcıların da içerik üreticisi olabildiği, internete ‘yazabildiği’ bir deneyim getirdi. Ancak bu eşler arası etkileşimler için her zaman sosyal medya platformları, e-ticaret servisleri gibi aracılara ihtiyaç duyduk. Bu platformlar yeni bir ekonomi oluşturmak konusunda oldukça başarılı olsa da kural koyucular haline geldiler ve kullanıcı verilerini kontrol etmeye başladılar. Bu da güven problemlerini açığa çıkardı. Dijital toplumun güveni yeniden inşa edebilmesinin yolu Web3’ten geçiyor. Web3 her şeyden önce güvenlik, dayanıklılık, uyum ve toplumsal fayda sunmalı” ifadelerini kullandı.

Web3 odaklı özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Coinmarketcap verilerine göre işlem hacmi açısından dünyanın önde gelen 10 küresel borsası arasında yer alan Gate.io olarak 13 milyonu aşkın kullanıcıyı Web3'ün olanaklarıyla tanıştırmak için özel ürün ve çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Web3’ün olanaklarını gündelik yaşama taşıyan güvenli, ücretsiz, hızlı ve yönetilmeyen bir kripto para cüzdanı olarak geliştirdiğimiz Gate web3 Wallet ile kullanıcıları zincirler arası işlemlerle, NFT'lerle, merkeziyetsiz uygulamalarla buluşturuyoruz. 26 Ekim 2023’te, Web3 teknolojisinin günlük yaşam nasıl entegre edilebileceğinin ve Gate.io’nun Web3 atılımlarının deneyimli profesyonellerle tartıştıldığı bir etkinliğe imza attık. Gate.io’yu Web3’e kusursuzca entegre eden Gate Web3’ün işlevselliğine ilişkin ipuçları da sunduğumuz etkinlikte Türkiye’nin önde gelen teknoloji odaklı kanaat önderleriyle geleceğin internetine dair öngörülerimizi paylaştık. Web3’ün dijital teknolojilerin geleceğine doğru sürükleyici bir yolculuk olduğuna inanan Gate.io olarak Web3’ün Türkiye’deki varlığını ve benimsemesini artırma konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”