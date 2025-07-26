10 TİP'li üye serbest bırakıldı! Özgür Özel'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çarşamba günün Bakırköy'de düzenlediği 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde aralarından Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda TİP'li üye ve yönetici gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden 10 kişi bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak, üyeler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Bakırköy’deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP’li arkadaşlarımız serbest bırakıldı.



Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız.



Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil… — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 25, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 TİP üyesinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı:

"Bakırköy’deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP’li arkadaşlarımız serbest bırakıldı.

Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız.

Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."