10 TİP'li üye serbest bırakıldı! Özgür Özel'den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 TİP'li üye serbest bırakıldı! Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 TİP üyesinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çarşamba günün Bakırköy'de düzenlediği 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde aralarından Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda TİP'li üye ve yönetici gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden 10 kişi bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak, üyeler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 TİP üyesinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı:

"Bakırköy’deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP’li arkadaşlarımız serbest bırakıldı.

Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız.

Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Son Haberler
Sivrisineklerden bulaşan virüs endişe yarattı! 2 haftada binlerce vaka bildirildi
Sivrisineklerden bulaşan virüs endişe yarattı! 2 haftada binlerce vaka bildirildi
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!
Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!
Murat Çalık'tan duygulandıran paylaşım
Murat Çalık'tan duygulandıran paylaşım
10 TİP'li üye serbest bırakıldı! Özgür Özel'den açıklama
10 TİP'li üye serbest bırakıldı! Özgür Özel'den açıklama