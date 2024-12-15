10 yaşında çocuk 362. suçunu işlerken yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polislerin fark ederek yakaladığı çocuğun 361 suç kaydının olduğu öğrenildi. Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine geri verdi.

Olay, gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşti. 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen kadın turistin cebinden telefonunu aldı. Olayı gören Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti.

Diğer yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu tespit edildi. Çocuk sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldı.