10 yaşındaki çocuk Van Gölü’nde boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi.

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki F.Ç. isimli çocuğun suda kaybolduğu gören çevredekiler yetkililere haber verdi.

Çevrede bulunan ve olayı gören bir vatandaş suya girerek çocuğu gölden çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde F.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirtildi. F.Ç.’nin otopsisi yapılmak üzere Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Olayı öğrenen F.Ç.’nin ailesi hastaneye akın etti.

