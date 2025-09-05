10 yaşındaki kız kardeş kardeşi için canından geçti

ABD'nin Florida eyaletinde, 8 Eylül Pazartesi günü, 10 yaşındaki Rose ve 8 yaşındaki kardeşi Richard Burrows, babalarıyla birlikte şnorkelle dalış yapıyordu. Yapılan resmi açıklamasına göre, "kara yüzgeçli bir köpekbalığı" aniden çocuklara saldırdı ve Richard'ın sağ dizinden ısırdı.

KRİZ ANINDA SAKİNLİK

Olay anında soğukkanlılığını kaybetmeyen Rose, köpekbalığının saldırısının ardından hemen harekete geçti. Yaralı kardeşini hızla kıyıya çıkarmayı başaran küçük kız, ilk yardım ekipleri gelene kadar kanamayı kontrol altına almak için müdahalede bulundu.

Yetkililer, Rose'nin cesur davranışının kardeşinin hayatını kurtarmada belirleyici olduğunu vurguladı.

AİLENİN GURUR KAYNAĞI

Aile, yaptığı açıklamada Rose'un gösterdiği "inanılmaz soğukkanlılık ve karakter gücü" nedeniyle büyük gurur duyduklarını belirtti. Açıklamada, "Richard'ın hayatta kalması büyük ölçüde kız kardeşine borçlu. Ebeveynleri olarak, baskı altında gösterdiği güç ve soğukkanlılıktan dolayı son derece gururluyuz" ifadelerine yer verildi.

KARDEŞİNİN HAYATINI ELLERİYLE KURTARDI

Olay yerine gelen acil tıp teknisyeni Travis Wilson, yerel KBTX 3 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hastanın kız kardeşi, biz vardığımızda hastanın bacağını tutuyor ve kanamayı kontrol altına almaya yardım ediyordu" dedi. Bu müdahalenin, yaralı çocuğun hayatta kalmasında ve bacağının kurtarılmasında hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

RİCHARD'IN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Richard, olay yerinden helikopterle Miami'deki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, yaptıkları başarılı ameliyatla çocuğun bacağını kurtardı. Aile, 6 Eylül Çarşamba günü yaptığı güncelleme açıklamasında, "Richard ameliyatından iyi bir şekilde iyileşiyor ve her geçen gün gücüne geri kavuşuyor. Umudumuz, onun en kısa sürede ablasıyla birlikte okyanusa ve deniz yaşamına olan tutkusunu yeniden keşfetmesi" ifadelerini kullandı.