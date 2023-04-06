10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti. İngiltere’de cinsel istismar çetesine ceza yağdı

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

İngiltere’de şüpheli yaralanmalarla ilgili hastaneye giden bir çocuk tarihin ben büyük cinsel istismar skandallarından birini ortaya çıktı. Ülkede 12 yaşından küçük 7 çocuğa 21 kişinin 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yargılanan cinsel istismar çetesinde aralarında kadınların da bulunduğu sanıklara toplam 145 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere’nin farklı kentlerinden aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişilik cinsel istismar çetesine ceza yağdı. Aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişinin 12 yaşından küçük 7 çocuğa fiziksel ve psikolojik istismarda bulundukları ortaya çıktı.

BÜYÜK SKANDAL TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’yi sarsan cinsel istismar çetesinin gerçekleştirdiği korkunç zincir tesadüfen ortaya çıktı. İstismar kurbanlarından birinin şüpheli yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurması sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin 70 kişinin ifadesini alması sonrası korkunç çete ortaya çıktı.

West Midlands Polisi’nin 5 yıllık soruşturması sonrası açılan 3 ayrı davada yargılanan 13 kişi toplam 145 yıl hapis cezası aldı. Aralarında kadınların da olduğu sanıklardan bazıları müebbet hapis cezası aldı.

İSTİSMARCILARDAN SADECE BİRİ İTİRAF ETTİ

Mahkemeden elde edilen bilgilere göre yargılanan istismarcılardan sadece biri işlediği korkunç suçları itiraf etti. Diğer sanıklar ise yaptıklarından en ufak bir pişmanlık duymadı.

Soruşturmayı 5 yıl boyunca yürüten polis şefi, tüm kariyeri boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. Dedektif Paul Drover, soruşturma yürütüldüğünde artık yetişkin olan kurbanların cesur bir şekilde çıkarak başlarına gelenleri anlatmasından ötürü teşekkür etti. Drover, cinsel istismar mağdurlarının büyük travma geçirdiğini sözlerine ekledi.