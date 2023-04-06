6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti. İngiltere’de cinsel istismar çetesine ceza yağdı

10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti. İngiltere’de cinsel istismar çetesine ceza yağdı

İngiltere’de cinsel istismar çetesinin 10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti. 10 yıl boyunca 7 çocuğa cinsel istismar uygulayanlara toplam 145 yıl hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:23
Takip Et

10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti

10 yıl boyunca yaptıkları şoke etti. İngiltere’de cinsel istismar çetesine ceza yağdı
+
Aa
-

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

İngiltere’de şüpheli yaralanmalarla ilgili hastaneye giden bir çocuk tarihin ben büyük cinsel istismar skandallarından birini ortaya çıktı. Ülkede 12 yaşından küçük 7 çocuğa 21 kişinin 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yargılanan cinsel istismar çetesinde aralarında kadınların da bulunduğu sanıklara toplam 145 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere’nin farklı kentlerinden aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişilik cinsel istismar çetesine ceza yağdı. Aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişinin 12 yaşından küçük 7 çocuğa fiziksel ve psikolojik istismarda bulundukları ortaya çıktı.

BÜYÜK SKANDAL TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’yi sarsan cinsel istismar çetesinin gerçekleştirdiği korkunç zincir tesadüfen ortaya çıktı. İstismar kurbanlarından birinin şüpheli yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurması sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin 70 kişinin ifadesini alması sonrası korkunç çete ortaya çıktı.

West Midlands Polisi’nin 5 yıllık soruşturması sonrası açılan 3 ayrı davada yargılanan 13 kişi toplam 145 yıl hapis cezası aldı. Aralarında kadınların da olduğu sanıklardan bazıları müebbet hapis cezası aldı.

İSTİSMARCILARDAN SADECE BİRİ İTİRAF ETTİ

Mahkemeden elde edilen bilgilere göre yargılanan istismarcılardan sadece biri işlediği korkunç suçları itiraf etti. Diğer sanıklar ise yaptıklarından en ufak bir pişmanlık duymadı.

Soruşturmayı 5 yıl boyunca yürüten polis şefi, tüm kariyeri boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. Dedektif Paul Drover, soruşturma yürütüldüğünde artık yetişkin olan kurbanların cesur bir şekilde çıkarak başlarına gelenleri anlatmasından ötürü teşekkür etti. Drover, cinsel istismar mağdurlarının büyük travma geçirdiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.