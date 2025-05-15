10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Samsun'da "silahlı yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı bağ evinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

S.T.'nin 19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda S.T., 1 adet ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

2008 yılında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da işlem yapılan S.T., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

aw455219-01.jpg

aw455219-02.jpg

Son Haberler
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Brent petrol 64 dolara geriledi: Fiyatları neden düşüyor?
Brent petrol 64 dolara geriledi
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı