10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı

Kaynak: İHA
10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı

Malatya Doğanşehir'de 10 yıl önce kaybolan adamın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Doğanşehir'de Yuvalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre 2014'de aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın cinayet olabileceği ihtimali ile Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin evinde arama yaptılar ancak bir iz bulamadılar. Ekipler depremde evin yıkılması üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama başlattı.

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Yıkılan evde yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulundu ve cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu tespit edildi. Hüseyin B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

H.G cinayetinde olaya karıştıkları belirlenen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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