Uzun bir süredir milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Şenay Gürler, sevgilisinin doğum gününü "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

Birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

2014 yılından beri milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile aşk yaşayan Şenay Gürler’in mutlu birlikteliği sürüyor. Gürler, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

‘HAYAT YOLDAŞIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN’

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte olan karelerini "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

MİLLİ BİLARDOCU SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Saygıner, 12 Kasım 1964 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Uluslararası bilardo camiasında "Mr. Magic" (Bay Sihir) ve "The Turkish Prince" (Türk Prensi) lakaplarıyla hafızalara kazınan Saygıner, üç bant bilardonun yaşayan efsanelerinden.

Öte yandan Semih Saygıner, Türkiye'de bilardonun federasyonlaşmasında büyük rol oynayarak ülke genelinde yaygınlaşmasında öncü oldu.

Saygıner 1994 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Saygıner teknik üstünlüğü ve özgün vuruş stilleriyle bilardo tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kariyeri boyunca Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde ise 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı. Bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" olarak geçen 42 özel vuruş tekniğiyle bilinen sporcu, yaratıcılığı ve zarif oyun tarzıyla dünya çapında saygı görüyor.

60 yaşında olmasına rağmen aktif olarak bilardo turnuvalarına katılmaya devam eden Saygıner, hâlâ Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor. Disiplini, teknik bilgisi ve bilardoya olan tutkusu sayesinde sporda yaş sınırlarını zorluyor. Saygıner, verdiği röportajlarda "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elde etmek istediğini söyledi.