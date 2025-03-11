10 yıldır kırmızı bültenli aranan firari yakalandı!

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Ekipler, kimlik kontrolü sırasında şüphelinin tedirgin tavırları ve çelişkili beyanları üzerine detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin nüfus cüzdanının sahte olduğu ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı. Firari hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.