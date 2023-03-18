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Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk'a dava açtı.  “100 bin dolarım gitti”

Sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal şaşırtan açıklamalar yaptı. Yıllar önce uzaya gidebilmek için anlaştığı şirketin Elon Musk’a satılması üzerine hayallerinin suya düştüğünü söyleyen Aysal, “100 bin dolarım gitti. Paramla rezil oldum. Musk’ın şirketine dava açtım. Ya paramı versinler ya da beni uzaya göndersinler” dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:52
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“100 bin dolarım gitti” Sosyetik isim Ahu Aysal ile Elon Musk davalık oldu

Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk'a dava açtı.  “100 bin dolarım gitti”
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Cemiyet hayatının ünlü isimleri arasında yer alan Ahu Aysal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllar önce uzaya gidebilmek için bir şirketle anlaşma sağlayan Aysal, şirketin Elon Musk'a satılması üzerine, hem parasından hem de hayallerinden olduğunu dile getirdi.

'100 BİN DOLARIM GİTTİ'

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Elon Musk'a dava açtığını da söyleyen Aysal, şöyle konuştu: "Şirketi Elon Musk'a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim, 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı?

'PARAMLA REZİL OLDUM'

Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim." Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Aysal, "Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da beni uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars'a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim" diye konuştu.


 

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