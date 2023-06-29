100 bin kişilik bir Hristiyan cemaatinin lideri Müslüman oldu

15 yıldır bir kilisede rahiplik yapan Abraham Richmond, gördüğü bir rüya üzerine 100 bin kişilik cemaatin liderliğini bıraktı. Richmond, cemaatiyle birlikte Müslüman oldu ve İbrahim ismini aldı.

GÖRDÜĞÜ RÜYA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Richmond, rüyasında bir sesin kendisine “Adamlarına beyaz elbise ve takke giymelerini söyle” dediğini ifade etti. Eski rahip, rüyasındaki sessin kendisine Müslümanların giydiği takkeyi tarif ettiğini söyledi.

Önce Müslümanlarla alakalı bir giyim tarzı olduğu için rüyaya aldırış etmediğini söyleyen eski rahip, aynı rüyayı tekrar tekrar gördüğünü sonundan sesin hiddetlendiğini kaydetti.

CEMAATİYLE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU

Rüyadaki mesajı ilk toplantıda cemaatine aktaran Richmond, olumlu tepkiler aldığını belirtti. Cemaatiyle birlikte Kelime-i Şehadet getiren Richmond, kendisini takip eden binlerce kişiyle birlikte Müslüman oldu. Eski rahip, İbrahim ismini aldı.