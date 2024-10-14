100 bin liralık limiti düşürmek isteyenlere bankadan bir mesaj gönderildi: 750 TL kesinti yapılacaktı..

AKP'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifinde öne çıkan maddelerde biri ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması oldu. Olayın ardından pek çok vatandaş, kredi kartı limitlerini düşürmek için bankaların mobil uygulamalarına başvurdu. Ancak mobil uygulamalarda limit düşürmek isteyen müşterilere bankanın uygulama ekranında mesaj çıktı. Mesajda, yasanın yasalaşmadığı mevcut koşullarda devam edileceği belirtildi.

100 BİN TL ÜSTÜ KREDİ KARTLARINDAN 750 TL ALINMASI

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına verildi. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması olduğu görüldü.

VATANDAŞLAR LİMİT DÜŞÜRMEK İÇİN BANKALARA BAŞVURDU

Yasanın gündeme gelmesi ile kredi kartı limiti 100 bin TL üzerinde olan vatandaşlar, bankaları arayarak veya mobil uygulama üzerinden limit düşürmek için başvurdu. Pek çok kişi limitlerini 99 bin 999 TL’ye limitini düşürdüğü görüldü.

BANKALARDAN VATANDAŞA MESAJ

Son günlerde ise mobil uygulama üzerinden bankalara giriş yapan vatandaşlara uyarı bilgilendirilmesi yapılıyor. Bir bankanın kredi limiti ekranında şu yazılar dikkat çekti:

“Değerli Müşterimiz, basında çıkan haberlerde bahsi geçen "kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine ilişkin kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Mevcut koşulları ile kartınızın kullanımına devam edebileceğinizi, herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz.”