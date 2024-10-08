100 bin TL'nin aylık getirisi kanatlandı. Hangi banka ne kadar faiz veriyor

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri gelecek yıla sarkınca bankalardan da faizlere güncelleme geldi. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri ayrımı dikkat çekti.

Asgari ücretle çalışanlar ile emekliler aldıkları 3 kuruş parayla ay sonunu getiremeyince alternatif aramaya başladı. Kimisi ender olarak kullandığı aracını satışa çıkardı kimisi ile tarlasını. Zor günler için bir kenara koyduğu altını ile dövizini de bozdurup faize yatıranların sayı da bir hayli fazla.

150 bin TL'lik altını satıp parasını faize koyan bir vatandaş "Bu altına zor günler için biriktirmiştik. Bundan daha zor gün olacağını düşünmediğimizden altınlarımızı 150 bin TL'ye bozdurduk. 50 bin TL'sini birikmiş borçlarımızı ödedik. Emekli maaşmıza katkı olsun diye 100 bin TL'yi de faize koyduk. Ayda 4 bin TL faiz alacağız. Çok değil ama emekli maaşımıza zam yapılmış gibi düşünüp bir kaç ay rahat nefes alırız" dedi.

Eski model aracını 250 bin TL'ye sattığını söyleyen bir başka emekli ise "Mazot koyacak param yok. İnanın 1 aydır arabam 1 metre yol gitmedi. Vergisini ödeyecek, masrafını yaptıracak bir bütçem yok. 250 bin TL'ye sattım. Oğlumdan aldığım borcu ödedikten sonra 200 bin TL'yi faize koyacağım. Biraz rahat nefes alırım" diye konuştu.