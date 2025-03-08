İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı. DSİ Iğdır 242'nci Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan temizlikte 100'den fazla iş makinesi kullanıldı. 41 yerleşim alanında 380 bin dekar tarım arazisini sulayan kanallar, çamur ve pisliklerden arındırılıyor. Yaklaşık 210 kilometre sulama kanalını temizleyen ekipler, taban suyu seviyesini düşürüp modern tarım uygulamalarıyla verim artışının sağlanmasını hedefliyor.

DSİ'nin sürdürdüğü temizlik çalışmalarını izleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, "Aralıksız bir şekilde kanal temizliği devam ediyor. İl merkezinde özellikle çevre sağlığını etkileyebilecek olumsuzluklara mücadele etmek için ekipler gayretle çalışıyor. Kanalların temizliği hem sulama hem de halk sağlığı açısından önemli" dedi.