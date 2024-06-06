100 dönüm ekin küle döndü. Saatler sonra anca söndürülebildi

Kula'da, Kırsal Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki bir buğday tarlasında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark edenler, hem yangına müdahale etmeye çalışırken hem de hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Başta Kula olmak üzere Salihli ve Selendi ilçelerine de haber verilmesiyle çevre belediyelerden gelen itfaiye ekiplerinin beraberinde Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye doğru harekete geçti. Karadan yapılan müdahalelerle alevler, üç saatlik yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı ancak tarla, 100 dönümlük bir alanın küle dönmesine neden oldu.

Buna ek olarak, Manisa'nın Kula ilçesinde, birkaç gün önce Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgelerinde, dün ise kırsal Seyitali Mahallesi'nde Gargar mevkisinde, Körez Mahallesi'nde ve Evciler Mahallesi'nde Elekçitepe mevkisinde meydana gelen yangınlarda, 146 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki alan zarar gördü.