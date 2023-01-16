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100 eski vekil Saraçhane'ye gitti: İmamoğlu'na destek ziyareti yaptı

Ekrem İmamoğlu'na destek için Hüsamettin Cindoruk, Ufuk Söylemez ve 100 eski milletvekili bugün Saraçhane’ye gitti.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:42
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100 eski vekil İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitti

100 eski vekil Saraçhane'ye gitti: İmamoğlu'na destek ziyareti yaptı
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'Terör' ve 'ahmak' soruşturması ile hedef haline gelen Ekrem İmamoğlu'na siyasilerden destek turları devam ediyor. 

TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk ve ekonomiden sorumlu eski bakan Ufuk Söylemez, beraberinde 100 eski milletvekili ile İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu. 

ARALARINDA CİNDORUK VE SÖYLEMEZ DE VAR 

TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk ve ekonomiden sorumlu eski bakan Ufuk Söylemez, beraberinde 100 eski milletvekili ile İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için bugün Saraçhane'ye gitti. 

Seçim tekrarı, terör soruşturması ve ahmak soruşturması ile hedef haline gelen Ekrem İmamoğlu hakkında son olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili dava açıldı.

Tüm bu süreçler sebebiyle altılı masanın desteğini alan İmamoğlu’nun bugünkü destekçileri de Cindoruk, Söylemez ve 100 eski milletvekili oldu. 

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True Men
16.01.2023 17:20
Geliyor gelmekte olan  
 
Atakan bastı abi
16.01.2023 17:14
ARKADAS BI GUNDEMDEN DUS BE.  
 
Selim
16.01.2023 17:06
Hande sende yedi kocalı hürmüz tipine uygun olduğun için mi aynaya baktın.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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