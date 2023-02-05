100 TL için yaşlı adamın maruz kaldığı saygısızlık! Babanızı adamın yerine koyduğunuzda öfke krizleri geçirmeniz mümkün

Sosyal paylaşım platformlarında gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Sokakta para karşılığında insanlara istediklerini yaptırıp videoya alan bir genç, bu kez yaşlı bir adamla anlaştı.

KAFASINDA 6 YUMURTA KIRDI

"Eğer kafanızda yumurta kıramama izin verirseniz 100 TL sizin olur" diyen genç, yaşlı adamın kafasında 6 yumurta kırdı. Çevredeki vatandaşların da yaşananlar karşısında gülüp alkış tutmaları dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken gencin, dedesi yaşındaki adamı küçük düşürmesine sinirlendi.