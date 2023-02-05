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  • 100 TL için yaşlı adamın maruz kaldığı saygısızlık! Babanızı adamın yerine koyduğunuzda öfke krizleri geçirmeniz mümkün

100 TL için yaşlı adamın maruz kaldığı saygısızlık! Babanızı adamın yerine koyduğunuzda öfke krizleri geçirmeniz mümkün

Sosyal medyada yayılan bir video, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde bir genç, sokak ortasında yaşlı bir adamın başında 100 TL karşılığında 6 adet kırdı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 21:58
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100 lira verdiği yaşlı adamın kafasında 6 yumurta kırdı

100 TL için yaşlı adamın maruz kaldığı saygısızlık! Babanızı adamın yerine koyduğunuzda öfke krizleri geçirmeniz mümkün
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Sosyal paylaşım platformlarında gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Sokakta para karşılığında insanlara istediklerini yaptırıp videoya alan bir genç, bu kez yaşlı bir adamla anlaştı.

KAFASINDA 6 YUMURTA KIRDI

"Eğer kafanızda yumurta kıramama izin verirseniz 100 TL sizin olur" diyen genç, yaşlı adamın kafasında 6 yumurta kırdı. Çevredeki vatandaşların da yaşananlar karşısında gülüp alkış tutmaları dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken gencin, dedesi yaşındaki adamı küçük düşürmesine sinirlendi.

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Tozanlı
5.02.2023 22:55
Kesin güneydoğudur...yada ist bağcılar ve esenler... Seçimi bekliyoruz...  
 
Sato
5.02.2023 22:47
Okullarda disiplin kalmadı. Eserinizi görün. Bunlar daha iyi günlerimiz.  
 
Ali
5.02.2023 22:46
Türkiye'yi bu hale getirenler utansın tabi bunlarda utanacak yüzde kalmadı ülkede ne saygı nede sevgi kaldı.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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