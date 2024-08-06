100 yaşındaki doktora pasta kestiler

Kaynak: İHA
100 yaşındaki doktora pasta kestiler

Çorum'da 1949 yılında başladığı hekimlik hayatı boyunca Çorum halkının sevgisini kazanan Dr. Rıfat Patır, 100 yaşına girdi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı törenle Dr. Rıfat Patır'a pasta kesildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dr. Rıfat Patır'ın Çorum için büyük bir değer olduğunu söyleyerek , “Çorum sadece toz değil, toprak değil. Çorum aynı zamanda bir aşk ve Rıfat Patır demektir. Eğer kentimize bu değerleri, mimarisiyle, sanatıyla bakmazsak, kültürüyle, yaşanmışlıklarıyla bakmazsak yarım bıraktık demek olur. Biz bu şehre aşkla bakıyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Çorum demek Rıfat Patır demek” diye konuştu.

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Gösterilen ilgi ve sevgiye çok teşekkür eden Dr. Rıfat Patır ise yaptığı konuşmada, “Gösterilen ilgiye layık olmak için çok çalıştım. 75 yıldır bu kent benim evim gibi. Her şahıs benim annem, kardeşim, ağabeyim oldu. Herkese teşekkür ederim” dedi.

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