100 yıllık efsane şirket iflas etti. 360 çalışan işsiz kalacak

Almanya’nın Heilbronn kenti yakınlarındaki Weinsberg’de faaliyet gösteren, 100 yıllık aile şirketi Vollert Anlagenbau GmbH, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Makine mühendisliği alanında uzmanlaşan şirket, özellikle betonarme prefabrik yapı sektöründe dünya liderlerinden biriydi.

Ancak son 18 ayda küresel talepteki sert düşüş, firmanın mali yapısını derinden sarstı. Heilbronn Yerel Mahkemesi’ne yapılan iflas başvurusu sonrası şirket, faaliyetlerin şu an için kesintisiz devam ettiğini duyurdu. Weinsberg’deki merkezde çalışan yaklaşık 270 personelin maaşları, Almanya İş Ajansı’nın iflas fonuyla üç ay boyunca güvence altında.

ABD, Çin, Brezilya ve Hindistan’daki iştiraklerle birlikte toplam 360 çalışanı bulunan şirket, devam eden projeleri planlandığı gibi tamamlamayı hedefliyor. Ancak iştiraklerin iflastan nasıl etkileneceği henüz belirsiz. İflasın temel nedeni, betonarme sektöründeki küresel daralma ve çelik sektöründe büyük bir projenin zarar etmesi.

Yeni siparişler alınsa da bankaların teminat limitlerini serbest bırakmaması, finansmanı imkânsız hale getirdi. Şirket, müşterilerini ve iş ortaklarını bilgilendirerek yasal süreçleri tamamladığını açıkladı. Vollert, 1925’ten bu yana yenilikçi mühendislik çözümleriyle tanınıyordu. 100. yıl kutlamaları, ekonomik krizin gölgesinde sönük kaldı.

İflas, bölgesel ekonomide de yankı uyandırabilir, zira şirket, Heilbronn bölgesinde önemli bir işveren konumundaydı. İflas sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve çalışanların geleceği, önümüzdeki haftalarda netleşecek.