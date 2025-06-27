100 yıllık sır! Kayaköy’ün hayalet sessizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir yer var: Kayaköy. “Hayalet Köy” olarak anılan bu yerleşim, 1923 mübadelesiyle terk edilmiş ve yüz yıldır sessizliğini korudu.

Yaklaşık 20 bin Anadolu Rumu’nun bir zamanlar yaşam verdiği bu taş evler, bugün hem tarih meraklılarını hem de doğa tutkunlarını kendine çekti.

Köyün tepesindeki patika yoldan ulaşılan Soğuk Su Koyu ise adeta bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyüledi.

MÜBADELEYLE DEĞİŞEN KADER

Kayaköy, 1923’teki Lozan Mübadelesi öncesinde Levissi adıyla Anadolu Rumlarının canlı bir yerleşim yeriydi. Ancak mübadeleyle birlikte köyün Rum sakinleri Yunanistan’a, Atina yakınlarındaki Nea Makri’ye (Yeni Fethiye) göç etti.

İngiltere merkezli tarihçi Prof. Dr. Norman Stone, “Kayaköy, mübadele sonrası kültürel ve sosyal dokunun nasıl kökten değiştiğinin somut bir örneği” dedi. Gelen Trakyalı Türkler, taş evlere alışkın olmadıkları için köyün önündeki düzlüğe kerpiç evler inşa ederek yerleşti. Bugün bu taş evler, UNESCO’nun geçici koruma listesinde yer alıyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsünde korunuyor.

Arkeologlar, Kayaköy’ün önemine dikkat çekti:

“Bu köy, sadece mimari değil, aynı zamanda bir dönemin sosyo-kültürel yapısını anlamak için eşsiz bir laboratuvar. Taş evlerin her biri, Anadolu’nun çok kültürlü geçmişine dair ipuçları sunuyor.”

Köydeki 500’e yakın taş ev, kilise ve şapeller, zamanın durmuş gibi hissettiren atmosferiyle ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

SOĞUK SU KOYU: GİZLİ BİR CENNET

Kayaköy’ün büyüsü sadece tarihiyle sınırlı değil. Köyün en tepesindeki şapelden başlayan, ormanlık alandaki patika yol, yaklaşık 30-40 dakikalık bir yürüyüşle Soğuk Su Koyu’na ulaşıyor. Bu koy, karadan sadece bu patika üzerinden erişilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Deniz yoluyla tekne turlarıyla da ziyaret edilen koyun berrak ve serin suları, doğa severler için adeta bir ödül.

KAYAKÖY’E NASIL GİDİLİR?

Fethiye merkeze sadece 8 kilometre mesafede bulunan Kayaköy’e özel araç veya dolmuşla kolayca ulaşılabiliyor.

Ören yerine giriş için Müzekart geçerli; aksi takdirde giriş ücreti 40 TL. Ancak köyün açık yapısı, bazı ziyaretçilerin ücretsiz giriş yolları bulmasına da olanak tanıyor.

Turizm uzmanları, Kayaköy’ün turizm potansiyeline vurgu yaptı:

“Kayaköy, sadece tarih değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi için de büyük bir potansiyel barındırıyor. Soğuk Su Koyu’na yapılan yürüyüşler, bölgeyi alternatif turizm rotalarının merkezi haline getirebilir.”

TARİH VE DOĞA TUTKUNLARINA ÇAĞRI

Kayaköy, hem tarih hem de doğa tutkunları için eşsiz bir destinasyon. Mübadeleyle yarım kalan hikayeler, taş evlerin arasında yankılanırken, Soğuk Su Koyu’nun serin suları ziyaretçilere huzur vadediyor.

Yüz yıllık sessizliğin içinde bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Kayaköy, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.