Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Sofya'da bugün oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 24. kez karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele, TV8'den canlı yayınlanacak.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak.

İLK VE SON MAÇLAR

Ay-yıldızlı ekip, iki ekip arasında 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise 2015'te oynanan maçta 4-0 ile aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te oynanan son maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.