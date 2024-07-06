1000 dekar buğday tarlası kül oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
1000 dekar buğday tarlası kül oldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen yangında, buğday ekili yaklaşık bin dönüm arazi zarar gördü.

Karayakup beldesinin Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasında kalan buğday tarlasında çıkan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, hızla çevre tarlalara da yayıldı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, yangın bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi.

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Sarıkaya, Doğankent ve Karayakup belediyelerine ait itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çiftçilerin traktörleriyle yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda tahminen bin dekarlık buğday ekili alan zarar görmüş durumda.

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangının verdiği zararı belirlemek için hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir.

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