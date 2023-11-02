1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile telefonda görüştü.

Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani ve tıbbi yardımların yoğun, sürekli ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasının önemine değinilen görüşmede, mevcut krizden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yönelik insani yardımları güçlendirmek için ortak bölgesel ve uluslararası çabaların zorunlu olduğu kaydedildi.

İYİLEŞİP ÜLKELERİNE DÖNENE KADAR...

Al Nahyan ayrıca Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak ihtiyaç duydukları her türlü tıbbi ve sağlık bakımlarının iyileşip ülkelerine geri dönene kadar BAE devlet hastanelerinde sağlanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu girişimin, BAE'nin, yaşadıkları zorlu insani koşullara yanıt olarak kardeş Filistin halkına, özellikle de çocuklara yardım sağlama çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.