102 araç artık trafiğe çıkamayacak

Van Valiliği tarafından bir açıklama yapılarak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kullanıcılarına yönelik 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi.

Bin 698 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiğe vurgu yapılan açıklamada, “188 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. 13 bin 642 araç kontrol edildi, 488 sürücü ve araca 1.127.301 TL idari para cezası verildi, 102 araç trafikten men edildi. 127 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 245.418 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi” ifadeleri kullanıldı.