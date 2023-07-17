102 yaşına giren doktor uzun yaşamın sırrını açıkladı

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre; Uzun yaşamla ilgili birçok kitap da çıkaran McGarey’ye göre hayat aynı şeyi tekrar tekrar düşünmek için hayatını çok kısa olduğunu bildirdi.

McGarey’ye göre hatta insanlar bunu yaparak aslında kendilerine işkence ettiğini vurguladı.

CNBC için bir yazı kaleme alan McGarey, “Çok fazla kişi gereksiz stresle karşı karşıya. Ama tanıdığım en mutlu ve en sağlıklı insanlar, artık kendilerine yaramayan şeyleri veya deneyimleri geride bırakabiliyor” sözlerini kullandı.

“HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA ETME YETENEĞİM”

Bu yüzden insanı tüketen şeyler üzerinde zaman harcamaya devam etmek asla yapılmaması gereken bir konu olduğunun altı çizildi.

Emekli doktor, “Bu yüzden, uzun yıllar boyunca bana sağlık ve mutluluk getiren alışkanlık, ister bir ilişki, kariyer veya proje olsun, her şeyi yeniden inşa etme yeteneğim” sözlerini kullandı.

McGarey, uzun ve mutlu bir yaşamın altın kuralını “Enerjinizi tüketen şeyleri bırakın” diye açıklıyor.

Üstelik, bireylerin artık onlara iyi gelmeyen bir davranışı veya olayı geride bırakmak için uygulayabileceği bazı fiziksel hareketler de var.

Emekli doktor, bu hareketlere “bırakma alıştırması” adını veriyor.

BIRAKMA ALIŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

McGarey’ye göre ayağa kalkıp hareket edenler bu egzersizden çok iyi sonuç alabilir. Hatta hareketli bir müzik açıp egzersiz sırasında dans etmek de mümkün.

Egzersiz içinse şu adımları izlemek gerekiyor:

1. Hayatınızda sizi sıkıştırıyormuş gibi hissettiren bir şey belirleyin

2. Bu sıkışmışlığı elinizde tutabildiğinizi hayal edin

Hatta yumruğunuzu sıkabilirsiniz.

3. Bırakın gitsin

Hâlâ hareket ederken, elinizi önünüzde, avuç içiniz yukarıya bakacak ve parmaklarınız bitişik olacak şekilde tutun. Ardından parmaklarınızı hafifçe açarak aşağı indirin ve yukarıya doğru savurun. Tıpkı elinizdeki taşları havaya savurur gibi.