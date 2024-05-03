103 kişi hayatını kaybetmişti: Yıkılan apartmanda demir yoktu

Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok davasının görülmesine devam edildi. Müştekilerden Gülseren Aksu, "Bina yapımına başlandığında 1999'da meydana gelen deprem nedeniyle bizlerden daha fazla demir döşenmesi için ek ödeme alındı ama yıkılan apartmanda demir yoktu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 103 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi D Blok’a ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka suçtan tutuklu sanıklar Atilla Ö. ve Ahmet D. bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar ile firari sanık Mehmet Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mahkemede heyeti, D Blok'ta yaşamını yitiren ve kimlikleri daha sonradan belirlenen 4 kişiye ilişkin hazırlanan ek iddianameyi de kabul ederek, dosyaları birleştirdi.

Duruşmada söz alan müşteki Tuğçe Kalmış, tedavisi nedeniyle ilk duruşmaya katılamadığını belirterek, annesi Havva, kız kardeşi Tuana Kalmış ve erkek kardeşi Muhammed Tuğra'yı yitirdiğini, kendisinin de 3 gün sonra enkazdan çıkarıldığını ve sağ bacağını kaybettiğini aktardı.

Tedavisinin enkazdan çıktıktan sonra 1 yıl daha sürdüğünü hatırlatan Kalmış, "Depremde annemi ve kardeşlerimi kaybettim. Kız kardeşimin cenazesini halen bulamadık. İlk depremde bina kağıt gibi çöktü. Binanın yapımında dahili olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

"DEMİR İÇİN EK ÖDEME YAPTIK AMA YIKILAN APARTMANDA DEMİR YOKMUŞ"

Müştekilerden Gülseren Aksu, depremde yıkılan D Blok'ta 3 çocuğunu ve eşi Murat Aksu’yu kaybettiğini söyledi.

Aksu, "Bütün ailemi kaybettiğim apartman dairesini satın almak için topraktan girdik. Bina yapımına başlandığında 1999'da meydana gelen deprem nedeniyle bizlerden daha fazla demir döşenmesi için ek ödeme alındı ama yıkılan apartmanda demir yoktu." ifadelerini kullandı.

"DENGEM BOZULDU"

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı mahkemedeki ifadesinde, birden fazla mahkemesi olduğunu, artık hangi davada olduğunu hatırlayamadığını öne sürdü.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok'un kooperatif yasasına göre inşa edildiğini savunan Tepebaşı, doktor tarafından kendisine psikosomatik bozukluk tanısı konduğunu sağlığının her geçen gün bozulduğunu belirterek beraatini talep etti.

Başka bir dosyadan tutuklu olan Atilla Ö. ve Ahmet D. de suçlamaları kabul etmediklerini kaydederek, beraatlarını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.

Sanıklar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.