104 yıllık Yeşilay’ın Bilim Kurulu ortaya çıktı! Bu isimlerin bilimle ne alakası var

104 yıllık Yeşilay’ın Bilim Kurulu, 2012 yılında “bağımlılıklarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütülmesi amacıyla” kuruldu.

Kurulda yer alan isimler ise tartışma yarattı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, bakanlığın kasasından Yeşilay’a sadece bir yılda 717 milyon 564 bin TL aktarıldı. Ancak Yeşilay, 2021 yılından bu yana mali bilgileri ile mali tablolarını açıklamıyor, bu nedenle aktarılan milyonlarca liranın nereye harcandığı kamuoyundan gizleniyor.

İşte Yeşilay Bilim Kurulu’nda bulunan bazı isimler:

Peyami Çelikcan (Başkan): Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Çelikcan, Bilim Kurulu’nun başkanlığını yürütüyor.

Ayşen Gürcan: Eski bakanlardan Ayşen Gürcan, Bilim Kurulu’nda yer alıyor. Gürcan, “en az üç çocuk” fikrinin mucidi olarak biliniyor. Daha önce kamudaki üç işten üç farklı maaş aldığı ortaya çıkan Gürcan, 2019-2020 öğretim yılında Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne proje müdürü olarak atanmıştı.

Murat Balcı: Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanlığı yapmış olan avukat Murat Balcı da Bilim Kurulu’nda görev alıyor. Aynı zamanda Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olan Balcı, kurulun bir diğer üyesi.

Prof. Dr. Murat Şentürk: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Şentürk, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yeşilay Bilim Kurulu’nda yer alıyor.

Ömer Miraç Yaman: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Yaman, İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor. AKP’li yetkililerin sık sık ziyaret ettiği Hayırlı İşler Derneği’ne üniversitedeki öğrencileri götürdüğü ifade ediliyor.