105 yıl önce 'Anadolu’da Yakılan Ateş'

Araştırmacı Yazar Metin Soylu yeni bir kitabıyla ses getirdi. Soylu “Piri Reis Haritası’nın Şifresi” ve “Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir” adlı kitaplarıyla tanınıyor.

Soylu’nun “Anadolu’da Yakılan Ateş” kitabı Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105’nci yılında 19 Mayıs’ta raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Soylu kaleme aldığı eserine ilişkin şunları söyledi:

Bir araştırmacı olarak, Büyük Önder'in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’dan hareketle “Özgürlük Yürüyüşü”nün Erzurum ayağından başlayarak, İzmir’e uzanan öyküsünü yazmaya karar verdim.

Erzurum Kongresi’nden Sivas’a, Çanakkale’den Sakarya’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Arap çöllerine, Selanik’ten Ankara’ya, 1919’dan, 1923’e gideceğiz...

Zaman zaman geçmişe bakıp o gün yaşananları hatırlamanın, yeniden hız kazanmak için yararlı bir düşünce tarzı olduğuna inanıyorum. 1919’un yanmış ve her alanda yıkılmış yoksul bir Türkiye’si bugün sararmış fotoğraf kâğıtlarında kalmıştır. Ama bu fotoğrafları unutmamak, hangi zorluklardan geçerek bugünlere nasıl geldiğimizi bilmek gerekir. İşte bu nedenle kitabımda sık sık bu eski fotoğrafları size göstereceğim ve birlikte hatırlayıp dünü birlikte irdeleyeceğiz.