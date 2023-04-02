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106 yıllık bina yan binanın çökmesiyle hasar gördü

Depremlerde hasar görmeyen 106 yıllık Malatya Konağı, yan binanın çökmesiyle hasar gördü.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:39
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106 yıllık bina yan binanın çökmesiyle hasar gördü

106 yıllık bina yan binanın çökmesiyle hasar gördü
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AA

Malatya'da 106 yıl önce ahşap ve kerpiçten yapılan, yıllar içinde yaşanan 4 depremi hasarsız atlatan konak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yanındaki binanın yıkılması sonucu zarar gördü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da, afetin etkileri gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Kentte 5 bine yakın bina yıkılırken bazı tarihi değere sahip eserler de zarar gördü.

Kerpiç ve ahşap ile yapılan, 1986'da Doğanşehir, 2000'de Elazığ, 6 Şubat'ta da Pazarcık ve Elbistan depremlerinde hasar görmeyen 106 yıllık Malatya konağı, yanındaki binanın çökmesi sonucu hasar aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan tarihi konağa, müdahale edilmemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Tescilli kültür varlığıdır, izinsiz müdahale edilemez" yazısı asıldı.

Tarihi konakta yaşayan Ahmet Dural, AA muhabirine, 106 yıl önce dedesinin inşa ettiği konağın Malatya bölgesinde geçmişte kullanılan yapılardan olduğunu anlattı.

Konağın daha önce yaşanan birçok depremde hasar almadığını, 6 Şubat'taki depremlere kadar evi aktif olarak kullandıklarını dile getiren Dural, şöyle konuştu:
"Depremden sonra eve giremedik. Buradaki apartman çökerken bizim eve temas ediyor, oradan bizimki de hasar alıyor. Yandaki binanın çatısı bizim evin üzerine çöktü, bir kısmı da sürttü. Şu an ne yapılacak bilmiyoruz, beklemedeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahale edilmesin diye yazı astı. Diğer enkazlarla karıştırılıp yıkılmasın diye o yazıyı asarak korumaya aldılar."

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