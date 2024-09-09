108 milyon kişinin kişisel verileri çalındı. BTK Google'dan yardım istedi

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, resmi kurumlarda kaydı bulunan 108 milyon vatandaşın ad, soyad, TC kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarası çalındı.

Verileri bilgisayar korsanlarının çaldığı ifade edilirken, bunları “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı.

Verilerin çalındığını fark eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Google ile iletişim kurdu ve “Kanunen yurttaşları kimlik avı saldırıları, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi ve veri sızıntıları gibi her türlü siber saldırıya karşı korumakla yükümlüyüz” ifadelerini kullanarak yardım istedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyetine devam eden USOM, “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu öne sürülen verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” sözleriyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını gönderdi ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istedi.

Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 vatandaşa ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer aldı.

BTK, GOOGLE'DAN YARDIM İSTEDİ

Google’dan işbirliği yapması çağrısında bulunan USOM, aynı zamanda ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da istedi.

Şirkete gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli yazılarda USOM, “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.