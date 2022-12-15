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1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz

Normalde 1.099 TL'ye satın alınan Call of Duty: Modern Warfare 2, ücretsiz hale geldi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:08
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1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz

1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz
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Call of Duty: Modern Warfare 2'nin çok oyunculu modu her platformda ücretsiz oldu. Kısa süreliğine de olsa ücretsiz hale gelen oyun 5 günün sonunda tekrar ücretli hale gelecek. 15 Aralık(bugün) ücretsiz olan oyun, 19 Aralık tarihine kadar oyunseverlerin karşısında olacak. 

OYUN STEAM, BATTLE.NET, PLAYSTATION VE XBOX TARAFINDA ÜCRETSİZ OLDU

Activision imzalı Call of Duty: Modern Warfare 2'nin blog yazısıyla ücretsiz hale geldiği duyuruldu. Bu sayede bazı modlara, haritalarına da ulaşmak mümkün olacak ancak hikaye modu bu ücretsiz kısımda yer almayacak. 

Oyunda yer alan 4 çevrim içi oyun modu; Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination ve Hardpoint olacak. 

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