10’da biri okullarda meydana geliyor. 700’den bin 336’ya yükseldi

Reuters’ta yer alan habere göre, FBI yayınladığı raporda, Amerika’da 10 nefret suçundan birinin okullarda meydana geldiğini açıkladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar ki süreçte bu suçların işlendiğine dikkat çekilirken en çok siyah öğrencilerin hedef alındığı belirtildi.

Raporda, önyargı suçlarının sayısının 2018’de 8 bin 500 iken 2022’de 13 bin 300’ün üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Okullardaki nefret suçunun ise 5 yıllık dönemde 700’den bin 336’ya yükseldiği belirtildi. Nefret suçlarından üçte ikisi anaokulu ile 12. Sınıf arasında gerçekleştiği vurgulandı.