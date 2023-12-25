11 gün arayla şehit düşen iki askerimizden kalan gözleri doldurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in şehit olduğunu duyurmuştu.

23 Aralık yani aradan 11 gün geçtikten sonra bu sefer yine Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör unsurlarınca yapılan saldırıda 22 yaşındaki askerimiz Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit düşmüştü. Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği son video ortaya çıkmış ve video herkesin yüreğini dağlamıştı.

11 gün arayla şehit düşen iki kahraman Mehmetçik’in birlikte çekindiği fotoğraf ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan o fotoğraf, yürek burktu.