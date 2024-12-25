11 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika sessizliğe büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
11 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika sessizliğe büründü

Balıkesir'de patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası sessizliğe büründü.

Balıkesir'de patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası sessizliğe büründü. Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen incelemelerin halen devam ettiği fabrikaya giriş çıkışlar da kontrollü olarak yapılıyor.

Balıkesir'de dün mühimmat üretim fabrikasında yaşanan patlamanın ardından geçen 24 saatin sonunda sakinlik hakim. Olay yerinde enkazın durduğu görülürken, fabrika giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemi de dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazelerin bugün defnedilmesi planlanıyor.

11 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika sessizliğe büründü

11 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika sessizliğe büründü

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