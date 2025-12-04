İnfaz düzenlemeleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun yargılanması gibi birçok değişiklik öneren "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren teklifin ilk 15 maddesi Komisyonda kabul edildi.

BİNLERCE KİŞİ SALINACAK

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kamuoyunda "11'inci Yargı Paketi" olarak bilinen teklif kapsamında infaz yasasında ilk etapta 54–55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkumları ilgilendirdiğini belirtirken, toplam sayının ikinci etapta 80–90 bin civarında olabileceğini söyledi. Öte yandan maddede yer alan "türüne bakılmaksızın" ifadesi tartışmalara yol açmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yargı paketine dair, "Kovid düzenlemesi 11. Yargı paketinde yer aldı. Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi, 6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

HERKESİ KAPSAMAYACAK, O GRUP ÇIKARILIYOR

"Terör suçlarının" kapsam dışında tutulduğu pakette, birçok tartışmalı başlık yer alıyor. Bunlardan en önemlisi "kadına şiddet" ve "çocuk istismarı" suçları. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından, yasa içerisinde yeni düzenlemelere gidiliyor. Yeniçağ gazetesi, konuyu Adalet Bakanlığı kaynaklarına sordu. TBMM’de görüşmelerine bugün de devam edilecek yasa tasarısında "kadına şiddet" ve "çocuk istismarı" suçlarının kapsam dışı tutulacağını söyleyen kaynaklar, değişikliklerin gündeme alınacağını belirtti.