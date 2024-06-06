11 yaşındaki kız çocuğunun acı ölümü

Düzenleme: Kaynak: İHA
11 yaşındaki kız çocuğunun acı ölümü

Mersin’de 11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Merkez Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi’nde meydana gelen oyda, edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Emine Ç., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için mahallenin yakınındaki dereye girdi.

Kız çocuğu bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolurken, kız çocuğunun arkadaşlarının aileye haber vermesi üzerine yapılan ihbarda bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin, derede yaptıkları arama neticesinde kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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