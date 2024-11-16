11 yıllık gıda devi iflasını istedi. Rakipleri bile şoke oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona bölgesinde faaliyet gösteren popüler pizza zinciri Fired Pie, 13 Kasım’da iflas koruması için başvuruda bulundu.

Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, varlıklarının 500 bin ile 1 milyon dolar arasında, borçlarının ise 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Fired Pie, bu başvuruyu işlerini yeniden yapılandırmak ve finansal zorlukları aşmak amacıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

2013 yılında faaliyete başlayan Fired Pie, hızla büyüyerek 20 şubeye ulaştı. Ancak Covid-19 pandemisinin etkisiyle restoran sektöründe yaşanan zorluklar, şirketin büyüme planlarını olumsuz etkiledi. Şu anda 14 açık şubesi bulunan zincir, son dönemde bir şubesini kapatarak operasyonlarını daraltmış durumda.

Fired Pie’ın iflas başvurusu, pizza sektöründeki genel ekonomik sıkıntıları yansıtıyor. 2024 yılı, pizza restoranları için oldukça zorlu bir yıl oldu. Pandeminin kalıcı etkileri, artan gıda ve iş gücü maliyetleri ve değişen tüketici alışkanlıkları, birçok pizza zincirini finansal açıdan zor durumda bıraktı.

Fired Pie, iflas başvurusuyla borçlarını yeniden yapılandırmayı ve alacaklılarla yeni ödeme planları oluşturmayı hedefliyor. Şirket, bu adımla hem borçlarını ödeyip hem de operasyonlarını sürdürebilmek için gerekli kaynakları yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Henüz kapalı şube sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı, ancak süreçte şirketin finansal yapısını güçlendirmesi bekleniyor.

Fired Pie’ın geleceği belirsizliğini korurken, alacağı kararlar pizza sektörü için önemli bir örnek teşkil edebilir. Bu iflas başvurusu, sektördeki ekonomik zorluklar ve yeniden yapılanma ihtiyacını gözler önüne seriyor.